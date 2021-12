Mulheres da região de Brumado são atendidas pelo Saúde sem Fronteiras

Seguem até o dia 30 de agosto os atendimentos do programa itinerante Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), na região de Brumado. A população feminina, com idade entre 50 e 69 anos, dos municípios de Tanhaçu, Brumado, Livramento de Nossa Senhora e Macaúbas, inicialmente, poderão realizar mamografia, exame que detecta precocemente casos de câncer de mama.

Em Tanhaçu, a unidade móvel, equipada com modernos mamógrafos ficará estacionada na Praça Jarbas Passarinho, no período de 13 a 23 de agosto. Em Brumado, a equipe, com a unidade móvel, ficará na Avenida Centenário, no Ginásio de Esportes Antônio Alves Ribeiro, de 13 a 29 de agosto. Em Livramento de Nossa Senhora, a Avenida Presidente Vargas – Hospital Municipal de Livramento de Nossa Senhora será o local de estacionamento da unidade móvel, que ali ficará de 13 a 30 de agosto. Já em Macaúbas, de 13 a 29 de agosto, a unidade móvel estará estacionada na Praça Imaculada da Conceição, em frente a Secretaria Municipal de Saúde.

Para ser atendida, a mulher deve levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço. O atendimento começa às 7 da manhã e encerra às 18h. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia.

