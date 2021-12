Mulher é presa com mais de 30kg de maconha na BR-116

Uma mulher foi presa com 35 kg de maconha nesta quarta-feira, 16, no km 677 da BR-116, trecho do município de Jequié, no Centro-Sul baiano, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ela estava em um ônibus de transporte interestadual que fazia a linha São Paulo (SP) x Aurora (CE). Durante a abordagem, os policiais localizaram uma mala e uma mochila contendo 52 tabletes de maconha, totalizando 35 kg da droga.

A suspeita foi identificada como proprietária das bagagens. Ela informou que recebeu a droga em um hotel na cidade de Aracaju (SE) e iria transportá-la, pelo valor de R$1.000, até Vitória da Conquista, Centro-Sul baiano, cidade que realizaria a entrega.

Com isso, a mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas e levada com a droga apreendida para a Delegacia de Polícia Civil de Jequié, para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

adblock ativo