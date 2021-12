Mulher é presa com cocaína dentro de ônibus em Vitória da Conquista

Uma mulher foi presa, na tarde desta terça-feira, 15, com 6,4 kg de cocaína em um ônibus. O flagrante ocorreu por volta das 12h30 no km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, durante ação de combate à criminalidade, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha São Paulo (SP) – Aurora (CE). Na fiscalização, foram localizados seis quilos e quatrocentas gramas de cocaína na bagagem de uma passageira.

Cinforme a PRF, a mulher, de 23 anos, disse que trazia as drogas de São Paulo para Aracaju. Informou ainda que ganharia R$ 1.500 para entregar a droga na rodoviária da cidade.

Ela foi presa em flagrante pelo crime e conduzida para a delegacia local.

