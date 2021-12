Mulher é esfaqueada no município de Candiba

Uma mulher de 31 anos foi esfaqueada nesta segunda-feira, 4, no município de Candiba (distante a 762 km de Salvador), no centro-sul da Bahia. O estado de saúde da vítima é considerado grave.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido em um loteamento nas proximidades do Parque Vaquejada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para realizar o socorro e encaminhá-la para o Hospital Regional de Guanambi, em município vizinho distante a 32 km da cidade em que ocorreu o crime.

De acordo com a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, identificado como Claudomiro José da Cruz, de 47 anos. Após o ato criminoso, ele teria fugido em um carro e segue foragido.

A ocorrência segue sendo investigada pela Delegacia Territorial (DT) de Candiba.

