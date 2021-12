Mulher é encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro de casa

Uma mulher identificada como Célia Neres de Souza foi encontrada morta dentro de casa, com sinais de estrangulamento, no município baiano de Aracatu (a 566 km de Salvador). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.

Segundo informações das polícias civil e militar enviadas à equipe de reportagem do Portal A TARDE nesta sexta-feira, 2, o caso ocorreu na manhã de segunda-feira, 28, no bairro de Santa Luzia. A mulher foi encontrada já sem vida e em estado de decomposição pela própria sobrinha.

Apesar de uma corda ter sido descoberta no local, a hipótese de suicídio foi descartada pela perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O ex-marido de Célia está foragido. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) da cidade

