Mucugê sedia o III Festival de Forró da Chapada

O município de Mucugê, na Chapada Diamantina, sediará, pelo terceiro ano, o Festival de Forró da Chapada, que acontece de 10 a 12 de outubro, final de semana do feraido de Nossa Senhora Aparecida. O evento, idealizado pelo forrozeiro Targino Gondim, já tem confirmados nomes como Quinteto Sanfônico do Brasil, Gel Barbosa, Marquinhos Café, Rennan Mendes e Nádia Maia.

“Mucugê é um encanto, um paraíso da Chapada Diamantina. Um lugar com energia própria que eu sempre quis fazer algo. Este é o terceiro ano que levarei amigos do forró, os maiores artistas do nosso gênero para comemorar comigo nesta grande festa, que é o Festival de Forró da Chapada. A cidade já abraçou o festival. Lá o evento já é esperado. Além de aquecer a economia da região, levamos alegria e incrementamos o fluxo turístico da região”, disse Targino Gondim, curador do evento.

A ideia, ainda conforme Targino, é manter o compromisso com as raízes culturais, promovendo intercâmbio musical entre todas as gerações participantes, de diferentes estados brasileiros e entre músicos, cantores, compositores, produtores, empresários, técnicos, estudiosos, comunicadores e amantes do forró. Além da programação musical de nomes mais conhecidos do ritmo, o festival dá oportunidade a novos talentos de se apresentarem. Também são previstas aulas de dança, sanfona e ritmo, por meio de oficinas gratuitas.

III Festival de Forró da Chapada

Dias: 10 a 12/10

Onde: Mucugê, na Chapada Diamantina

Aberto ao Público

