Mucugê: Bombeiros, policiais militares e brigadistas participam de atividades no Dia das Crianças

Bombeiros, policiais militares e representantes de órgãos ambientais envolvidos no combate aos incêndios florestais na Chapada Diamantina receberam crianças no município de Mucugê, que tiveram a oportunidade de conhecer as aeronaves e automóveis utilizados no trabalho. O evento foi parte das atividades promovidas por representantes da sociedade civil organizada, no Dia das Crianças, comemorado na segunda-feira (12),.

A ação marcou, também, o controle do fogo que vinha preocupando a população da região. Organizador do evento, o produtor rural, Tácio Marques, afirma que o dia foi comemorado duplamente. “ Hoje, nós temos muito o que comemorar: não só o controle do incêndio, mas esta vitória da capacidade de união entre atores diferentes que conseguiram sucesso em uma luta que era quase impossível”.

O comandante da operação, capitão Murilo Rocha, disse que o momento também é especial para a corporação. “Estamos há muitos dias nesse trabalho árduo e ter a possibilidade de receber as crianças e a comunidade aqui é gratificante para cada um de nós. Aceitamos o convite da comunidade com muita satisfação".

