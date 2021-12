MP recomenda que Guanambi, Candiba e Pindaí proíbam festejos juninos

Em razão da pandemia do Coronavírus, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) recomendou nesta segunda-feira,21, que os municípios de Guanambi, Candiba e Pindaí proíbam a realização de festejos juninos de qualquer natureza, incluindo feiras, quadrilhas e shows.

Além disso, os municípios devem cancelar qualquer evento presencial público que se destine às tradicionais comemorações juninas e possa gerar aglomerações, independente do número de participantes, com ou sem comercialização de ingressos.

"A ocorrência de eventos presenciais enquanto perdurar a pandemia do coronavírus é desaconselhada pelas autoridades sanitárias, diante do alto risco de transmissão do coronavírus", ressaltou a promotora de Justiça.

No documento, o MP recomendou ainda que os Municípios revoguem quaisquer autorizações e alvarás sanitários eventualmente expedidos para a realização de festejos juninos privados que importem em aglomeração de pessoas, a exemplo das tradicionais festas e quadrilhas que ocorrem nas cidades.

