MP investiga caso de possível não aplicação de vacina em idosa em Rio do Pires

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio da promotora de Justiça Karina Costa Freitas, está apurando as notícias veiculadas através de vídeo que demonstra ausência de aplicação do material imunizante da vacina do sars-cov-2 em idosa residente na comunidade de Contagem, zona rural do município de Rio do Pires.

De acordo com a assessoria do MP-BA, o órgão está adotando as providências cabíveis para apurar os fatos e possível responsabilização. O MP já solicitou, com urgência, diversas informações ao município com a missão de concretizar a apuração de forma rápida e eficaz.

A promotora de Justiça Karina Costa Freitas está atuando de modo articulado com o delegado de Polícia Civil, Márcio Andrei Tito Moreno Oliveira, titular da Delegacia de Rio do Pires.

O trabalho de apuração está sendo feito de forma articulada com os coordenadores do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública (CESAU), do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa (CAOPAM) e do Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOCRIM) e dos promotores de Justiça Frank Ferrari, Patrícia Medrado e André Lavigne , além dos integrantes do Grupo de Trabalho para acompanhamento das ações de enfrentamento do coronavírus - GT Coronavírus.

A técnica de Enfermagem, Danila Marques, acusada no episódio, se pronunciou. “Não sei o que aconteceu no momento. Até agora não consigo entender. Estou sendo julgada, crucificada. Não foi um golpe, jamais faria isso com ninguém. As pessoas me conhecem e eu conheço cada pessoa da comunidade de Contagem. Elas sabem do meu trabalho. Venho há sete anos trabalhando nesta comunidade. Nunca ocorreu um erro desse”. No relato, ela afirma também que a seringa usada foi encontrada no descarte com a dose não aplicada.

"”, afirmou. Danila Marques também pediu desculpas à idosa. Por conta do caso, a prefeitura de Rio do Pires afastou a técnica de enfermagem.

