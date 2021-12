MP aciona prefeito do Município de Wenceslau Guimarães que furou fila da vacinação

O Ministério Público Estadual (MPE), por meio do promotor de Justiça Rodrigo Pereira Anjo, ajuizou ação civil pública contra o prefeito de Wenceslau Guimarães, Carlos Alberto Lioterio dos Santos (Republicanos), o Kaká, que furou a fila da vacinação contra o Coronavírus. A coordenadora de Vigilância Epidemiológica do município, Jucineide Ferreira Cordeiro, também foi acionada pelo MP.

O promotor Rodrigo Anjo, afirmou que, no dia em que o prefeito foi vacinado, o município não tinha vacinado nem metade dos integrantes dos grupos previstos na primeira fase da imunização. No entanto, "o prefeito e mais 20 casos suspeitos, sem nenhuma causa ou motivo, foram privilegiados na fila de vacinação, em detrimento de todos aqueles que mais necessitavam”.

Ainda na ação, o MP requer que a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, no exercício de suas prerrogativas, "não permita ou convoque para a vacinação qualquer pessoa sem antes discriminar exatamente qual o cargo ocupado, mediante o recebimento e arquivamento da documentação pessoal, bem como da prova documental do nível de risco exigido para o cargo, ou a comprovação do seu pertencimento aos outros grupos prioritários da primeira fase e que também não autorize a aplicação da segunda dose, caso ainda não tenha ocorrido, de quaisquer das pessoas vacinadas irregularmente".

O MP requer também que a justiça determine que o prefeito Carlos Alberto não receba a segunda dose da vacina até que chegue o momento de vacinação do grupo no qual se enquadra, bem como ele não aprove a aplicação em qualquer outra pessoa que não se enquadre nos critérios do grupo um, em especial parentes, amigos próximos ou servidores municipais.

adblock ativo