Motoristas reclamam da falta de trafegabilidade na estrada que dá acesso a Rio do Pires

Motoristas que trafegam na estrada BA-152 que dá acesso à cidade de Rio do Pires reclamam dos buracos na via, tendo que viajar com velocidade a 20 km por hora. Segundo o site Achei Sudoeste, também não há acostamento na pista.

“Os carros estão andando na contramão ou quase dentro do mato para desviar dos buracos. Cadê o prefeito de Rio do Pires, não trabalha não? Um trajeto de 30 km você gasta quase uma hora”, denunciou um motorista. (Informações do Site Achei Sudoeste).

adblock ativo