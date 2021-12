Motorista pisa em falso no acelerador e invade Cartório em Itagibá

Um acidente com uma picape, na manhã desta terça-feira, 5, assustou moradores no centro do município de Itagibá (distante a 383 km de Salvador), no centro-sul do estado. O carro teria atingido o portão do Cartório de Registro Civil, mas não houve nenhum ferido.

De acordo com o Verdinho Notícias, a colisão teria ocorrido por volta das 10h30, na Rua Chile da cidade. O motorista do veículo, modelo Fiat Strada vermelho, era um morador da região conhecida como 'Aldeia'.

Segundo o motorista informou a alguns populares no local, seu pé direito teria escorregado e pisado acidentalmente no acelerador, resultando na colisão frontal com o imóvel. Com o impacto, dois pneus do carro ficaram destruídos.

A Polícia Militar (PM-BA) esteve no local e registrou a ocorrência. O proprietário do veículo deverá arcar com os prejuízos causados no Cartório.

