Motorista de caminhão-guincho morre em acidente na BR-116

Um homem morreu na tarde desta quarta-feira, 17, em um acidente envolvendo um caminhão-guincho da empresa RB Guincho, oriunda de Jequié, e uma carreta-tanque, também de Jequié. A colisão frontal ocorreu na altura do Km 729 da BR-116, trecho do município de Manoel Vitorino, no Sudoeste baiano.

De acordo com informações do Blog Marcos Frahm, a vítima de nome Flávio era motorista do caminhão-guincho. Com a batida, ele teria ficado preso entre as ferragens do veículo e faleceu ainda no local do acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ViaBahia e Polícia Técnica de Jequié estiveram no local, providenciando a desobstrução da via e o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela perícia. A pista estava molhada no momento da colisão, em decorrência da chuva.

