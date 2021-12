Mostra Cinema Conquista pode ser conferida até sexta-feira

Os amantes da sétima arte têm até sexta-feira (9) para conferir a 13ª Mostra Cinema Conquista, que está sendo realizada no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, bem como na Praça Céus J. Murilo, no bairro Alto Maron, e nos distritos de Bate Pé, Iguá, Inhobim, Pradoso e São Sebastião, no município de Vitória da Conquista. Com o tema “Um olhar para o novo cinema”, o evento traz uma programação com 20 produções cinematográficas, sendo que três delas foram rodadas na Bahia.

O curador da mostra, Marcelo Miranda, destaca a importância desses espaços para a exibição de filmes baianos. “O circuito da cidade é muito limitador do que exibe, então grandes filmes ficam de fora. Se a gente imagina que filmes, especialmente do eixo sul, mal são exibidos na cidade, os filmes baianos estão ainda mais à margem desse circuito. “A Mostra Cinema Conquista, portanto, tem uma importância enorme para o cinema produzido na Bahia, que dificilmente estrearia no circuito local, mas que está ganhando os grandes festivais no Brasil e muitas vezes no mundo”.

“Quilombo Rio dos Macacos”, de Josias Pires; “Dr. Ocride”, de Edson Bastos e Henrique Filho; e “Ilha”, de Ary Rosa e Glenda Nicácio, são as três produções baianas. “Não são só filmes feitos na Bahia, que se restringem à Bahia. Eles pensam o cinema, a linguagem, as temáticas, as estéticas para além do próprio regionalismo. Tentam, através de características muito típicas do cinema baiano, dialogar universalmente por seus afetos, suas escolhas estéticas, por uma série de decisões que fazem com que esses filmes tenham uma importância muito grande”, analisa o curador.

