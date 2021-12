Morro do Pai Inácio é reaberto para visitação

O Parque Natural Municipal do Morro do Pai Inácio, localizado no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, foi reaberto para visitação a partir desta quarta-feira, 30. O local estava fechado por conta da pandemia do novo coronavírus.

O anúncio foi feito pela prefeitura do município. Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável/ Departamento de Turismo informou que o espaço voltou a receber visitantes.

"Diante de todo transtorno que vem sendo causado com o fechamento do Parque, decidimos pela reabertura no dia 30/12/2020". O uso de Equipamentos de Proteção Individual, como máscaras de proteção facial são obrigatórios para acessar o local.

"Esperamos continuar contando com o apoio de vocês e peço que mantenham o zelo pela segurança de todos, principalmente com a de voces nos cuidados e na prevenção da Covid 19, usem os epi's disponiveis", completou o documento.

