Moradores reclamam de descaso do prefeito de Brumado com esgotos em vias públicas

Entre tantos esgotos que estouram pelas ruas do município de Brumado, no Sudoeste baiano, causando diversos transtorno à população, o da Travessa Mauro Geraldo Rodrigues vem gerando novos protestos. No locais, a prefeitura instala placa dizendo que a responsabilidade pelo conserto é da Embasa e a empresa afirma ser da administração municipal.

A Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) interditou a via na manhã dessa quarta-feira (1º), por conta do buraco e da lama.

A moradora Rosalina Vieira reclamou do mau cheiro que exala por toda vizinhança há mais de um mês. “Dá dor de cabeça na gente. Mesmo de máscara, não estamos suportando”, relatou. També residente na região, Lucimar Andrade cobrou dos órgãos competentes o conserto do esgoto. “A gente é que sofre. Não sabemos quem deve consertar, se é Embasa ou prefeitura”.

Para os moradores, a cidade está desgovernada. “Para mim, a culpa é da administração do município. Não é só aqui, é na cidade quase toda”, disse Seu Dezim. (Informações do Achei Sudoeste).

