Mercado Municipal de Brumado será ampliado

As antigas instalações da Cesta do Povo e o terreno de nove mil metros quadrados onde estão edificadas, no centro de Brumado, foram cedidos pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) para a prefeitura. O governo investiu R$ 8,4 milhões para adquirir os imóveis da extinta Empresa Baiana de Alimentos (EBAL) para que o executivo municipal pudesse ampliar o Mercado Municipal.

O prefeito Eduardo Lima Vasconcelos destaca que projeto de ampliação do Mercado Municipal vai beneficiar cerca de 200 famílias, que vão receber boxes para comercializar produtos agropecuários, avícolas e outros. “A ação também vai vai melhorar a infraestrutura do local e dinamizar a economia da cidade. Nossa expectativa é que a obra gere cerca de 100 empregos diretos, movimentando a economia da cidade”.

O secretário da Administração, Edelvino Góes, falou sobre a importância da cessão para a economia da cidade. “O governo se sensibilizou com a relevância da ampliação do Mercado Municipal para a dinamização da economia local. O projeto vai gerar uma centena de empregos na fase da obra, além de impulsionar a Agricultura da região”, reforçou o gestor.

