Membro de facção e foragido de PE é preso ao apresentar documento falso em blitz

Um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa foi preso na madrugada deste domingo, 21, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (a 518 km de Salvador). Segundo a PRF, ele confessou que é foragido do sistema prisional do estado do Pernambuco.

De acordo o órgão, equipes faziam policiamento ostensivo quando deram ordem de parada à um ônibus que seguia de São Paulo (SP) com destino a Petrolina (PE). Ao subirem no veículo, os policiais solicitaram os documentos dos ocupantes. Um dos passageiros apresentou RG com indícios de falsificação, no qual constava o nome de outra pessoa.

Após consultas aos sistemas, foi constado também que o homem de 34 anos, tinha mandado de prisão em aberto expedido em 2013, na Comarca do estado de Pernambuco, pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção ativa.

O suspeito foi apresentado na Polícia Federal de Vitória da Conquista. Com relação a documentação falsa, ele afirmou que adquiriu em São Paulo (SP) e pagou o valor de mil reais.

