Médico é a 16ª morte por Covid-19 em Guanambi

O médico João Tertuliano Cardoso de Castro, 80 anos, de Guanambi, morreu na madrugada deste sábado (2), por complicações da Covid-19. O doutor João, que estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Vitória da Conquista, respirando com ajuda de respiração mecânica, é o 16º caso de morte pela doença no município do Sudoeste baiano.

De acordo com o Folha do Vale, o enterro do Dr. Tertuliano, que era irmão do prefeito de Riacho de Santana, Tito Eugenio Cardoso de Castro (PP). seguirá os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde e órgãos sanitários. (Com informações do Achei Sudoeste).

adblock ativo