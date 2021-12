Maracás recebe a 1ª Feira de Economia Criativa do Vale do Jiquiriçá

Começa neste sábado (3) a 1ª Feira de Economia Criativa do Vale do Jiquiriçá, na Praça Rui Barbosa, no município de Maracás. O evento, que prossegue aberta ao público até domingo (4), conta com exposições, apresentações artística-culturais, comercialização e fruição de produtos e serviços, oficinas e palestras, entre outras atividades pautadas nos princípios da Economia Criativa visando a valorização do trabalho desenvolvido por iniciativas e empreendimentos solidários do Vale do Jiquiriçá e outros territórios baianos. A feira tem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

O projeto, uma iniciativa do produtor cultural Edmar Vieira e realizado pela CultVale, tem como proposta, de acordo com seus organizadores, “promover ações estruturantes para um território criativo, que busca oportunizar a divulgação do potencial criativo, comercialização, formação, troca de experiências e contatos, além de celebração cultural com artistas grupos, em apresentações no palco e espaços alternativos do evento”.

Ainda segundo os organizadores da feira, estão confirmados mais de 50 expositores, sendo agentes culturais do Vale do Jiquiriçá e de outros territórios baianos. Dentre os segmentos que deverão marcar presença no encontro estão o artesanato, as linguagens artísticas, as diversas mídias, os serviços gráficos, o design, a arquitetura, a publicidade, a comunicação, a diversidade cultural, a economia solidária e a floricultura.

