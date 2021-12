Malhada das Pedras: Feira da Agricultura Familiar auxilia famílias e fomenta produção rural

A Feira da Agricultura Familiar de Malhada de Pedras, que acontece todas as sextas-feiras, tem auxiliado os agricultores familiares e fomentado a produção rural. No local, são distribuídas sacolas ecológicas aos consumidores para contribuir com a preservação do meio ambiente.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, Fernando Ataíde, falou sobre a iniciativa. “A cada edição, a feira nos surpreende. No mês de maio, os feirantes venderam o montante de R$ 13.100 em quatro feiras. Um dinheiro que vai circular dentro do próprio município. É assim que a gente faz a nossa economia aquecer de fato”.

A dona de casa Celcina Santos aprovou os produtos, que são produzidos artesanalmente e sem agrotóxicos. “Estou levando ovos caipiras, chimangos, bolo. Tudo perfeito. Isso aqui é um sonho”. (Informações do Achei Sudoeste).

