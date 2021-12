Mais de R$180 mil são arrecadados em show beneficente em Jequié

A primeira edição do Jequié Fest, evento beneficente de iniciativa das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), que aconteceu neste domingo (20), arrecadou mais de R$ 180 mil com a venda dos ingressos do evento que reuniu os cantores Léo Santana, Felipe Araújo e Ranniery Gomes. Toda a renda do show será revertida para a finalização das obras do Centro de Equoterapia da região e também uma nova creche, que funcionará em tempo integral.

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza cavalos para auxiliar na educação e na saúde dos pacientes, buscando melhorias no aspecto físico, psicológico, emocional, cognitivo e biopsicossocial. O novo centro de Jequié será o mais completo de todo o Brasil, com salas de fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, refeitório e centro de banho para os cavalos. Serão atendidas crianças deficientes a partir de dois anos com casos de paralisia cerebral, autismo ou deficiência motora. Ao todo, 27 municípios serão beneficiados com o novo espaço.

A nova creche terá funcionamento de tempo integral, das 7h às 18h, e capacidade para atender 100 crianças.

