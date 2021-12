Mais de 30 atrações estão previstas para o São João 2019 de Ibicuí

Com o tema “Povo nordestino”, o São João de Ibicuí deste ano contará com mais de 30 atrações, como Calcinha Preta, Limão com Mel e Lordão, que se apresentam entre os dias 19 e 24 de junho. A programação gratuita na Praça Regis Pacheco inclui quadrilhas, sanfoneiros e forró pé de serra, além de decoração típica. Dentro da proposta de resgatar a tradição da festa junina, os festejos no município já começam no dia 14 com a terceira edição do Festival Estadual de Quadrilhas, que receberá dez grupos de diferentes regiões da Bahia.

“O povo nordestino vem, historicamente, resistindo a situações como seca, fome, abandono e, ainda assim, não costuma se abalar com afirmações que tentam diminui-lo. O nordestino é um povo orgulhoso de sua luta, natureza e resistência. É uma população que trabalha duro, mas aproveita bem a vida sem precisar de muito, sendo feliz na simplicidade”, destaca Marcos Galvão, prefeito de Ibicuí.

Além da programação gratuita, Ibicuí conta com festas fechadas como Brega Light e Ticomia. A primeira, que completa 18 edições, acontece nos dias 23 e 24 de junho, na Fazenda Brega Light, e traz o som de Zé Neto & Cristiano, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Diego & Victor Hugo, Donas do Bar, Léo Santana, Parangolé, La Fúria, Jonas Esticado, Lambasaia, Tayrone, Trio da Huanna, Dorgival Dantas e Dennis DJ. Forró, sertanejo, pagode, arrocha e lambada dão o tom da festa, que reúne 14 shows em mais de dez horas de música por dia. Já a festa do Ticomia será nos dias 22 e 23 de junho, na Fazenda Eldorado, sob a animação de nomes como Flávio José, Saia Rodada, Márcia Fellipe e Mano Walter.

