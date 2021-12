Mais de 25 mil procedimentos já foram computados no Hospital Regional da Chapada

Desde que foi inaugurado, em 2 dezembro de 2017, o Hospital Regional da Chapada realizou, até o final do mês de janeiro deste ano, 25.600 mil procedimentos. A unidade, construída pelo Governo do Estado no município de Seabra, atende a 11 municípios da região e, desde então, já registrou 1.054 internações em Clínica Médica, Pediátrica, Cirurgia Geral e Ortopédica. O HRC contou com investimento de R$ 58 milhões e dispõe de 101 leitos, sendo 10 de UTI, atendimento de urgência e emergência 24 horas, centro de bioimagem e cirúrgico, além de ambulatório.

O diretor operacional do Hospital Regional da Chapada, Julio Eloy Passos, afirma que a procura pelos serviços da unidade tem crescido gradativamente. “A unidade já está com todos os serviços implantados e a demanda vem aumentando conforme a população toma conhecimento do atendimento oferecido. No primeiro mês de funcionamento, ultrapassamos a meta prevista de 8.500 atendimentos. Nesse período, foram realizados mais de 10.500 atendimentos”, contabiliza.

O gestor destaca, ainda, que, o atendimento de emergência funciona de porta aberta para a população que procurar a unidade. Para os demais procedimentos, como ultrassonografias, endoscopia, cirurgias, tomografias, entre outros, os pacientes precisam de regulação. “Para os casos que não são considerados de emergência é necessário que a população procure os serviços de saúde do seu município e, por meio da Secretária Municipal de Saúde, eles serão regulados e encaminhados para atendimento no HRC”, explica.

