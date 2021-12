Mais de 200 estudantes do Território de Identidade Médio Rio de Contas são aprovados em vestibulares

Cerca de 230 estudantes que concluíram o Ensino Médio em colégios da rede estadual ligados ao Núcleo Territorial de Educação de Jequié (NTE 22), do Território de Identidade Médio Rio de Contas, foram aprovados nos vestibulares das universidades públicas e privadas, deste ano. O NTE 22 informa que eles ingressaram no Ensino Superior por meio da nota do Exame Nacional no Ensino Médio (ENEM), que possibilitou as suas inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SISU) e no Programa Universidade para Todos (PROUNI).

Além de estudantes de colégios estaduais de Jequié, foram aprovados alunos de unidades da rede de outros municípios pertencentes ao NTE 22, como Ipiaú, Manoel Vitorino, Dário Meira, Aiquara, Apuarema, Barra do Rocha, Boa Nova, Gongogi, Ibirataia, Ibirataia, Itagi, Itagibá, Itamari, Jitaúna, Nova Ibiá e Ubatã. Eles, agora, são calouros de instituições como UFBA, UNEB, UESB, UESC, IFBA, USP, UFRJ, bem como de faculdades particulares do Estado.

Joaquim Miguel de Jesus Santos, 19, aluno do Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães, localizado em Aiquara, até o final de 2018, é um dos aprovados para a Universidade Federal da Bahia, onde irá cursar Ciências Sociais. “Passei para o segundo semestre e não estou me aguentando de ansiedade para que chegue logo 5 de agosto. Até lá, vou procurar estudar assuntos relacionados para já entrar antenado”, revela. O futuro universitário conta, ainda, que a escolha do curso foi incentivada pelo pai e se deve, principalmente, pela sua afinidade por questões sociais. “Sempre fui participante do movimento estudantil, fazia questão de ir aos congressos, de participar da vida escolar e tive muitos professores que estimulavam o meu engajamento. Pretendo continuar me aperfeiçoando nos estudos para me tornar um cientista social para pesquisar temas como democracia racial e desigualdade social”, relata.

As estudantes Beatriz Santos Ribeiro e Larissa Freire da Silva, ambas do Colégio Estadual Professor Faraildes Santos, em Jequié, agora, são alunas, respectivamente, dos cursos de Química e Letras, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). “Estou bem ansiosa e com grandes expectativas. Espero gostar do curso, que é uma área que tenho afinidade, mas também gosto demais de Matemática. Tanto que, no ano passado, prestei vestibular para esta área e fui aprovada, mas não pude me matricular porque ainda estava por concluir o Ensino Médio. Optei por Química, desta vez, porque é para o primeiro semestre e Matemática, só para o segundo. Mas, caso não goste, quando abrir as inscrições do SISU para o segundo semestre, tentarei Matemática”, conta Beatriz, que entrou para a UNEB por meio do SISU e fez 640 pontos na redação.

adblock ativo