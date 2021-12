Mais de 130 tartarugas foram encontradas mortas no litoral sul da Bahia

De janeiro deste ano até esse sábado (3), 138 tartarugas foram encontradas mortas no litoral sul da Bahia. O número, divulgado pelo projeto (A)mar, é 12% maior do que o registrado no mesmo período, em 2019. De acordo com a entidade, que monitora a fauna marinha entre o litoral de Canavieiras e Maraú, o que agrava a situação é o período de desova das tartarugas, que acontece de outubro a abril.

Na manhã desse sábado, uma tartaruga da espécie verde, jovem, foi encontrada morta, na zona norte de Ilhéus. Um dia antes, na sexta-feira (2), uma fêmea adulta reprodutora, que media 1 metro e 8 centímetros, da espécie oliva, foi encontrada morta na zona sul de Ilhéus. O projeto (A)mar não conseguiu identificar a causa da morte, porque o animal estava em estado avançado de decomposição.

“Essas fêmeas da tartaruga oliva têm costume de desovar de três a cinco vezes, no litoral sul. Nas três subidas elas fazem desova, em média são 100 ovos. Então, são 300 ovos, mais ou menos, cada fêmea; 4.800 ovos, e, no mínimo, 4 mil filhotes vão deixar de nascer impactando muito. A maioria morre por rede de pesca. Seja em alto mar, seja de espera, de arrasto, de espinhel, ou fantasmas, que são aquelas redes descartadas no mar, o animal fica emaranhado e termina se afogando”, explicou o médico veterinário do projeto (A)mar, Wellington Laudano.

O veterinário faz um alerta para que pescadores tenham mais cuidado durante esse período. “A indicação que a gente faz é o seguinte: a pesca consciente, legal. Você respeitar os limites pela legislação. Rede de espera, a 1,5 km da pré-mar, e pescar de barco a 5 km, no mínimo, o ideal seria 8 km. E não pescar em área de limitação”. (Com informações do Site O Tabuleiro).

