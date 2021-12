Loteamento São Raimundo, em Amargosa, ganhará pavimentação

A Ordem de Serviço para a execução de obras de pavimentação em paralelepípedos, passeio e sistema de drenagem de águas pluviais na Rua A do Loteamento São Raimundo, em Amargosa, será assinada nesta terça-feira, (16), às 16h. O início dos trabalhos, que serão realizados pela empresa Acisa Construções e Empreendimentos, acontece no dia seguinte à assinatura. O investimento para a execução do trabalho será de R$ 216.008,91, a partir de recursos adquiridos através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Amargosa e o Ministério das Cidades.

adblock ativo