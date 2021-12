Longa-metragem que retrata a tradição do Terno de Reis será lançado em Caetité

O longa-metragem "Tudo tem um tempo", direção e roteiro de Sabrina Alves, será lançado nesta sexta-feira (12), no Cine-Teatro da Casa AnísioTeixeira, no município de Caetité, com as presenças dos realizadores do filme e dos integrantes do Terno de Reis do Riacho da Vaca. Patrocinado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA-BA), através do FazCultura e das Secretarias da Fazenda e da Cultura do Estado da Bahia, o documentário retrata a peregrinação dos reseiros daquela comunidade quilombola, situada no Alto Sertão baiano.

Em 90 minutos de duração, o longa traduz, por meio de uma linguagem intimista, as peculiaridades da manifestação de fé e cultura sertanejas, conforme a diretora Sabrina Alves. “Através das narrações e vivências dos integrantes do tradicional Terno de Reis da comunidade do Riacho da Vaca, buscamos ressaltar a visão de mundo do sertanejo e a importância de se cultivar valores, a exemplos da fé, simplicidade e solidariedade, como a melhor forma para se viver e aproveitar a vida”, explica ela, que também é sócia da Olho de Peixe, produtora responsável pelo projeto.

O lançamento abrirá o fim de semana no qual será realizado o 32º Festival de Reisado de Caetité, evento que reúne os principais Ternos de Reis da região com o objetivo de preservar essa cultura milenar, que atravessa gerações. “Retornar para a região no mês de janeiro, período simbólico para a cultura do Reisado, e poder lançar o filme do projeto, juntamente com um evento tão tradicional, é a melhor forma de iniciarmos essa fase do trabalho e dar visibilidade a essa tradição que não pode acabar”, reforça um dos sócios da Olho de Peixe, Cristiano Britto.

O projeto contempla, também, uma websérie com dez episódios, disponível no site www.reiseiros.com, e um livro que reúne fotos e textos do tradicional e singular Reisado do Alto Sertão da Bahia, a ser lançado em março, no Espaço Glauber Rocha, em Salvador, onde será exibido, pela primeira vez, para o público de Salvador.

