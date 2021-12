Livramento de Nossa Senhora tem transmissão comunitária do Coronavírus

A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que, após a confirmação dos dois últimos casos de COVID-19, a cidade está em estágio de transmissão comunitária da Covid-19, que é quando não se consegue localizar ou identificar o agente transmissor.

Como nesse estágio não é possível acompanhar o meio de transmissão, aumenta-se o risco do contágio e o controle do novo Coronavírus é mais difícil, de acordo com as autoridades sanitárias. (Com informações do Site Achei Sudoeste).

