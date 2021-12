Livramento de Nossa Senhora registra mais três óbitos por Coronavírus

O município de Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste baiano, registrou mais três óbitos em decorrência da Covid-19, nessa quarta-feira (31). A cidade já contabiliza 30 mortes da doença causada pelo Coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 1.829 casos positivos, sendo que 96 pacientes seguem em tratamento e 1.699 foram recuperados. Outros 20 aguardam o resultado de exame laboratorial.

As notificações suspeitas abrangem pacientes com quadros de síndromes gripais diversas, dentre os quais alguns se encaixam nos critérios para a realização do exame RT-PCR ou via teste rápido.

A gestão municipal reforça a importância do isolamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara.

