Livramento de Nossa Senhora: PM apreende 1,6 kg de cocaína

Uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), apreendeu 1,6 kg de cocaína, na noite do último sábado (4), após abordagem nas proximidades do cemitério municipal de Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste baiano.

A 46ª CIPM informou que a guarnição avistou um homem em uma motocicleta vermelha, em atitude suspeita, entregando algo a dois indivíduos em um veículo preto. De imediato, foi dada a voz de abordagem aos ocupantes dos veículos, sendo que o condutor da motocicleta tentou empreender fuga e foi interceptado.

Na ação, a polícia encontrou substância análoga a cocaína dentro de uma bolsa, além de 41 petecas da mesma substância. A PM ainda detectou que a motocicleta estava com o chassi “pinado”. Todos os evolvidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora. (Informações do Achei Sudoeste).

