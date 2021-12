Líder religiosa Makota Valdina será homenageada em projeto de cinema em Lençóis

A segunda edição do projeto Cineclube Fruto do Mato, que acontece no dia 9 de abril, às 19h, no Teatro de Arena, em Lençóis, fará uma homenagem à educadora e líder religiosa, Makota Valdina. Reconhecida internacionalmente por sua luta pelos direitos humanos, de combate ao racismo e contra a intolerância religiosa, ela faleceu no último 19 de março. Na ocasião, será apresentado um curta inédito de sua viagem a Angola, em 2018. O evento será aberto com o filme "Café com canela", dos diretores Glenda Nicácio e Ary Rosa. A iniciativa é da Cinepoètyka Filmes e Grãos de Luz e Griô, com apoio do Rumos Itaú Cultural.

Escolhido para abrir a edição deste ano do cineclube, o longa baiano “Café com canela” fez parte da seleção oficial do International Film Festival Rotterdam, na Holanda, tendo vencido o prêmio de melhor filme pelo júri popular no 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e escolhido para abrir a 21ª Mostra de Tiradentes. A obra reúne um elenco negro e faz referências às religiões de matriz africana. Além da sessão em Lençóis, o filme será exibido na comunidade quilombola do Remanso, na zona rural do município.

Projeto de cinema ao ar livre, o Cineclube Fruto do Mato, este ano, vai privilegiar as narrativas de mulheres negras no audiovisual. Serão dezenas de filmes de ficção e documentários, em sessões mensais, com temáticas relacionadas às questões raciais, de gênero e voltadas para o público LGBTQ, conforme seus organizadores. Em 2017, o cineclube exibiu mais de 20 filmes e reuniu um público de mais de duas mil pessoas em Lençóis, além de ter contado com cineastas convidados como Edgar Navarro, Roque Araújo e Conceição Senna e o ator Bertrand Duarte.

