Licitação para concessão do novo aeroporto de Vitória da Conquista será na terça-feira

Será realizada na terça-feira,18, a licitação para a concessão pública do novo aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. No evento, que acontecerá às 14h, no auditório da Agerba, no Centro Administrativo, em Salvador, deverá ser definida a empresa responsável pela gestão e administração do aeroporto do Sudoeste Baiano pelo período de 30 anos.

A concessionária vencedora também será responsável por adquirir e instalar os instrumentos obrigatórios de auxílio à navegação aérea. O novo aeroporto tem previsão de entrar em funcionamento no final deste ano, e, com o início da operação, estima-se que o terminal irá receber cerca de 500 mil passageiros por ano, até 2020.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), o investimento na obra é de cerca de R$ 145 milhões com recursos do governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), e do governo estadual.

Atualmente, a construção do terminal de passageiros e da Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA), a instalação da iluminação do pátio de Aeronaves e a implantação da avenida de acesso pela BR-116 ao equipamento estão em fase de conclusão.

