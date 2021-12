Licitação da concessão pública do novo aeroporto de Conquista acontece em agosto

O aviso de licitação da concessão pública do novo aeroporto de Vitória da Conquista – que acontece no dia 9 de agosto, às 14h, na sede da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (AGERBA), em Salvador – será publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia deste sábado (30). A empresa vencedora será responsável pela gestão e administração do Terminal Glauber Rocha, como será batizado o equipamento, pelo prazo de 30 anos. A concessionária também deverá adquirir, instalar e implantar equipamentos obrigatórios de auxilio à navegação. O edital estará disponível no site da Agerba e no Comprasnet .

Responsável pela construção do aeroporto, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA) visa, com a obra, atender a uma necessidade de ampliação da estrutura devido ao crescimento da demanda de passageiros e aeronaves na região. O atual aeroporto foi afetado por conta do crescimento da zona urbana em seu entorno e comprometeu o Plano Básico de Zona de Proteção. O investimento total da obra é de R$ 145 milhões, com financiamento dos governos federal (através da Secretaria de Aviação Civil) e estadual.

Atualmente, está em andamento a construção do terminal de passageiros. Etapas como a implantação da pista de pouso e decolagem e da seção contra incêndio (SCI) já estão concluídas. “Vitória da Conquista tem mais de 348 mil habitantes e é a terceira maior população do território baiano. Além disso, é o quinto maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado”, afirma o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

A expectativa é que o Glauber Rocha entre em operação até 2020 e que a movimentação seja ampliada para 500 mil passageiros/ano, lembrando que a demanda do atual aeroporto é de 250 mil passageiros/ano. O novo terminal tem uma área patrimonial de 6,16km², com pista de pouso e decolagem de 2,1 km de extensão e capacidade estimada de receber mais de 60 mil operações durante o ano. Mais de 300 operários já atuaram na construção do equipamento e na fase atual são mais de 80 trabalhando para concluir a obra.

Homenagem

O nome do novo aeroporto conquistense é uma homenagem ao cineasta Glauber Rocha, autor de filmes antológicos, como “Deus e o Diabo na Terra do Sol” e “Terra em Transe”, nascido no município no final da década de 1930. Glauber morreu em 1981, aos 42 anos, no Rio de Janeiro, deixando um importante legado na sétima arte.

