Lençóis confirma primeiro caso de Covid-19 após quatro meses do registro inicial da doença no Estado

O primeiro caso de contaminação pelo novo Coronavírus foi cofirmado no município de Lençóis, quatro meses depois do registro inicial da doença no Estado, em 6 de março. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcos Airton, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

Com sintomas da COVID-19 há alguns dias, o paciente procurou o sistema de Saúde da cidade no dia 1º de julho. O infectado pelo novo Coronavírus apresenta estado de saúde estável e foi isolado, bem como seus contatos próximos, que também serão testados.

A gestão municipal reforçou os pedidos de respeito às medidas de combate à proliferação do vírus, como distanciamento social, uso de máscaras e evitar a circulação entre cidades.

