Lajedo do Tabocal e Itiruçu ganharão reforço no sistema de abastecimento de água

O sistema de abastecimento de água das sedes municipais de Lajedo do Tabocal e de Itiruçu, incluindo as localidades de Upabuçu e Várzea, no sudoeste baiano, será reforçado com a perfuração de cinco poços tubulares profundos. A ação, que beneficiará 15 mil habitantes da região, é resultado do contrato firmado entre a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), empresa da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado, com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA).

O diretor de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gilvan Lima, explica que os resultados das captações subterrâneas, por meio dos poços perfurados pela CERB, foram favoráveis para dar sustentabilidade ao sistema de abastecimento de água. “A EMBASA está providenciando a instalação desses poços. Acredito que a tendência geral é de que as águas subterrâneas sejam uma das principais alternativas para a crise hídrica que aflige nosso Estado nos últimos anos”.

Responsáveis pelo acompanhamento das obras, os geólogos Caio Mueller e Alexandre Moitinho explicaram que os poços foram perfurados em rochas e atravessaram fendas preenchidas por água (aquífero fissural). Depois de concluídos os cinco poços, com profundidades variando de 77 a 150 metros, as vazões estabilizadas totalizaram 72.544 litros por hora. Isto significa que alcançaram a necessidade hídrica diária da operação do sistema de abastecimento de água.

FONTE DE ÁGUA - A Barragem do Baixão, localizada em Lajedo do Tabocal, é a principal fonte de captação de água para os moradores dos dois municípios. Mas, por causa da grave crise hídrica que assola a região, o nível diminuiu drasticamente este ano. Em consequência da escassez das chuvas, o fornecimento de água para a população está comprometido, de acordo com os técnicos, que constataram a redução do volume por meio de fotografias e imagens de satélites.

