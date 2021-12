kits de irrigação são entregues a pequenos produtores do sudoeste baiano

Um conjunto de 50 kits de irrigação foi entregue a pequenos produtores do sudoeste da Bahia, nesta quinta-feira (23), visando incrementar a produção de algodão na safra 2017/2018. A ação, executada pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e Secretaria da Agricultura (SEAGRI), contou com investimentos de R$ 328,2 mil, financiado pelo Fundo do Desenvolvimento do Agronegócio (FUNDEAGRO). Foram contemplados os cotonicultores de dez municípios do sudoeste baiano, que na década de 90, foi o principal polo de produção da fibra na Bahia.

O agricultor do município de Malhada, Aleci Rodrigues de Araújo, acredita no algodão irrigado para melhorar a rentabilidade com a lavoura. Ao receber o kit ele afirmou: “Estou esperançoso que vou ter uma boa safra e com produtividade”. Seu Aleci, que também se dedica ao plantio de milho, inicia o plantio do algodão já na próxima semana.

Um dos primeiros a ser beneficiado pelo projeto da ABAPA, há quatro anos, Hélio Nogueira Barbosa, obteve na última safra uma produtividade de 320 arrobas/hectare. “Comecei com um hectare e nesta safra vou ampliar a área para 5,5 hectares, diante dos últimos resultados da colheita e venda do algodão”. Esta é a quarta safra seguida que a ABAPA vem garantindo suporte técnico e doação de kits de irrigação.

Segundo o presidente da ABAPA, além dos equipamentos de irrigação, o principal diferencial do projeto é a transferência de conhecimento e tecnologia por meio de assistência técnica, monitoramento e visitas técnicas. “Por meio deste projeto, a ABAPA vai promover a sustentabilidade e maior produtividade nas lavouras dos pequenos e médios agricultores familiares, mantendo o produtor no campo e levando mais geração de renda e oportunidades para quem vive no sudoeste baiano”, afirma.

Além do algodão, os kits também contribuem com o plantio rotacionado de culturas como feijão, milho, sorgo, abóbora e melancia. Na última safra 2016/2017, foram entregues e implantados 20 kits que contribuíram com o aumento da produtividade em uma área total de 97 hectares de oito municípios do sudoeste baiano: Guanambi, Malhada, Carinhanha, Iuiu, Palmas de Monte Alto, Sebastião Laranjeiras, Igaporã e Lagoa Real.

Durante a solenidade de entrega dos kits, que contou com a presença do governador Rui Costa, do secretário de Agricultura, Vitor Bonfim, e do presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, foram entregues, também, aos agricultores materiais para o preparo de solo, sementes, adubação de base e cobertura, inseticidas, herbicida e regulador de crescimento.

