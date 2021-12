Julio Caldas e Lúcio Ferraz promovem noites de guitarras e blues

Julio Caldas e Lúcio Ferraz se reencontram para uma série de apresentações no Sudoeste baiano, com o show "Noite da guitarra blues". Os músicos apresentam composições próprias e standards de blues, utilizando vários formatos do instrumento. Nesta quinta-feira (5), o encontro é no Aquariuus Gourmet e na sexta (6), na Fome Stop, ambos em Vitória da Conquista. No sábado (7), a dupla se apresenta no Espaço Quintal do Caires, em Brumado e, no domingo (8), retorna para Vitória da Conquista, onde se apresenta na Feira de Flores de Holambra. Durante os shows, os músicos serão acompanhados pelo baixista Luciano PP e pelo baterista Guigo Oliveira.

Com mais de 20 anos de estrada, tendo lançado cinco discos, o multi-instrumentista Julio Caldas comemora o reencontro com Lúcio Ferraz e com público do Sudoeste. "O grande barato do show é o uso das duas guitarras como solistas, improvisadoras e instigadoras uma da outra. O conceito está em cima da improvisação”, explica Julio que, em 2015, lançou o álbum "Blues, Baiões e Psicodelia", totalmente dedicado ao gênero.

O guitarrista Lúcio Ferraz, que está comemorando 30 anos de carreira e já tocou ao lado de músicos como Luiz Caldas e Armandinho, fala sobre o repertório do show. “Nossa ideia é apresentar composições autorais, releituras de clássicos do blues, como as músicas de Eric Clapton e Robert Johnson, e relembrar algumas músicas do Café com Blues. Somos amigos há muitos anos do Grupo Café com Blues, onde tocamos guitarras juntos por mais de dez anos e estamos fazendo, de certa forma, esse revival e realizando um desejo antigo de montar este show", relata Ferraz.

SERVIÇO:

"Noite da guitarra blues, com Julio Caldas e Lúcio Ferraz

Dias e locais:

- Quinta-feira (5), às 21h30, no Aquariuus Gourmet - Vitória da Conquista

- Sexta-feira (6), às 21 h, na Fome Stop - Vitória da Conquista

- Sábado (7), às 21 h, no Quintal do Caires – Brumado

- Domingo (8), às 16h - Feira de Flores de Holambra, na Praça do Gil - Vitória da Conquista

