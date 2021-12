Jovem de 26 anos é a quinta vítima fatal da Covid-19 em Caculé

A Secretaria de Saúde de Caculé, no Sudoeste baiano, confirmou a quinta morte no município, em decorrência da Covid-19. Trata-se de um jovem de 26 anos, que estava internado no Centro Especializado da Covid-19, na cidade.

De acordo com a gestão municipal, 105 pacientes estão em tratamento, com a doença ativa, e 14 aguardam coleta. (Com informações do Achei Sudoeste).

