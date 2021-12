Jovem de 21 anos é assassinado a tiros em Vitória da Conquista

Um jovem de 21 anos, que não teve sua identidade revelada, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 18, no bairro Zabelê, na cidade de Vitória da Conquista (distante a 509 km de Salvador), no centro-sul do estado.

De acordo com o Blog do Anderson, o crime teria acontecido no Conjunto Residencial do Loteamento Miro Cairo. A vítima, ainda ferida pelos tiros, chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Até o momento, ainda não há informações sobre a autoria, circunstância ou motivação para o ato criminoso. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue investigando o caso.

