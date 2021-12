Jogos Estudantis da Rede Pública prosseguem com Etapa Territorial

A Etapa Territorial do Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP) prossegue até o dia 15 de julho, com a participação de estudantes e professores das redes públicas municipais, estadual e federal. Os jogos são promovidos pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia com o objetivo de potencializar a prática esportiva como um instrumento pedagógico incorporado ao currículo dos estudantes. Realizada por meio dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), a competição envolve diferentes modalidades, como basquete, vôlei, futebol e xadrez.

Para esta semana, estão programados jogos na capital e no interior. Até esta sexta-feira (5), os jogos reunirão estudantes de 30 unidades escolares do Núcleo Territorial de Educação de Teixeira de Freitas (NTE 7), nas modalidades de basquetebol, atletismo, baleado, futsal, futebol, handebol, voleibol e xadrez. Na quarta (4), os alunos do NTE 13 começam as competições com a participação dos municípios de Caculé, Ibiassucê, Lagoa Real, Rio do Antônio, Tanque Novo e Caetité. Os alunos competiram nas modalidades de futsal, futebol, voleibol, basquete, handebol, baleado, atletismo e xadrez.

Calendário - Já foram realizadas as etapas Escolares, Municipais e Polos. Depois da Territorial será realizada a Etapa Zonal, de 16 a 21 de julho, com modalidades individuais e coletivas. No mês de agosto é a vez da Etapa Estadual. A primeira fase, voltada às modalidades coletivas, acontece de 3 a 5 de agosto e a segunda etapa, ligada às modalidades individuais, vai ser nos dias 23 e 24 de agosto. A Etapa Regional Nordeste, que representa a seletiva para Etapa Nacional, está programada para o período de 11 a 15 de setembro. A Nacional propriamente dita está prevista de11 a 24 de novembro. O calendário anual envolverá, ainda, o 2º Encontro de Articuladores, com a avaliação das ações de 2019, nos dias 5 e 6 de dezembro.

