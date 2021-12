Jequié sedia última etapa do Circuito Baiano de Judô

O município de Jequié, no Centro Sul do Estado, sedia a oitava e última etapa do Circuito Baiano de Judô. O torneio, organizado pela Federação Baiana de Judô (FEBAJU) com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), acontecerá no Ginásio Municipal Aníbal Brito, com lutas iniciando nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, e finalizando no sábado (25). É esperada a participação de 500 atletas da Bahia.

Nesta sexta, competirão os atletas das categorias por equipes e absolutos, a partir das 19h. No sábado, acontece o Festival das Crianças, quando os atletas mirins irão competir a partir das 9h. O encerramento será às 16h, com a cerimônia de premiação para os atletas de todas as modalidades. O circuito foi iniciado em abril, com promoção de sete etapas realizadas no Centro Panamericano de Judô (CPJ), administrado pela Setre, em Lauro de Freitas (RMS).

“É muito importante a realização dessa etapa do Circuito Baiano no interior, em particular na cidade de Jequié, que tem revelado grandes talentos dessa modalidade esportiva”, afirmou Olivia Santana, titular da Secretaria da SETRE. Ela se refere aos judocas da região, Diego Santos, hexacampeão brasileiro sênior, e Luiz Henrique Santos, campeão brasileiro Sub-13.

A categoria por equipes do município tem se destacado, com a Associação Judô Ação liderando o ranking de pontuação da FEBAJU. “No sábado, essa equipe tem a chance de se tornar o primeiro clube do interior a se consagrar campeão geral da competição”, ressalta o presidente da FEBAJU, Marcelo Ornelas.

