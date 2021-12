Jequié registra 23 novos casos do Coronavírus e taxa de ocupação na UTI é de 72,41%

Publicado quarta-feira, 07 de outubro de 2020 às 08:56 h | Atualizado em 07/10/2020, 09:01 | Autor: Da Redação ouvir

De acordo com dados do HGPV, do total de ocupação dos leitos de UTI/adulto, 11 estão ocupados por residentes de Jequié e 10, por pessoas de outros municípios. - Foto: Divulgação