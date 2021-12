Jequié recebe feira de Saúde até esta quarta-feira (3)

O atendimento médico gratuito do projeto “Hospital extramuros”, que teve início nesta terça-feira (2), na Praça da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Jequié, prossegue até quarta (3). Iniciativa do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), com o apoio das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a ação oferece serviços oftalmológicos com entrega gratuita de óculos, rastreamento de catarata e programação de cirurgia; eletrocardiograma e ultrassonografia; consultas clínicas e odontológicas; orientação física e nutricional; e verificação da pressão arterial e glicemia capilar. Para ser atendido é preciso apresentar o cartão do SUS e a Carteira de Identidade (RG).

A diretora geral do HGPV, Poliana Oliveira, fala sobre a dinâmica do serviço. “O hospital vem até à comunidade, oferecendo serviços básicos de Saúde de forma que os pacientes não necessitam ir até o hospital. Além disso, ao trazer esses exames, estamos trabalhando com a prevenção de doenças e ajudando a conscientizar as pessoas a realizarem exames preventivos".

A ação atende, prioritariamente, a população dos bairros de Cansanção, Curral Novo, Cidade Nova e Fazenda Nova, de acordo com o coordenador de Ações Comunitárias das VSBA, Edvaldo Gomes. “Outros bairros serão priorizados nas próximas edições do projeto. A ideia é atender a demanda reprimida que existe no município de Jequié”.

