Jequié ganhará novo Colégio da Polícia Militar

Está sendo construído no município de Jequié um novo Colégio da Polícia Militar (CPM). A unidade, localizada no bairro Jequiezinho, vai contar com 15 salas de aula, área administrativa, biblioteca, auditório, refeitório, laboratório de ciências e informática, consultório odontológico, vestiário e quadra poliesportiva coberta. As obras da unidade passaram por vistoria de técnicos da Secretaria da Educação do Estado nesta terça-feira (11).

As obras incluem, ainda, a Praça da Ciência, projeto encabeçado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (SECTI), que reúne oito brinquedos lúdico-científicos, que facilitam a absorção e transferência de ensinamentos de física por alunos e professores que o utilizem. A previsão é a de que a nova unidade seja entregue no primeiro semestre de 2019.

O colégio tem gestão compartilhada entre a Secretaria da Educação e a Política Militar. A diretora Ana Rita Sales de Menezes, pela Secretaria da Educação, falou sobre as obras. "Esse novo colégio vai trazer todos os benefícios possíveis. Teremos mais espaço para incentivar o desenvolvimento dos nossos alunos”, afirmou. Já o diretor da PM Tenente Coronel, José Silvério de Almeida Neto, falou que o colégio ampliará o atendimento. “Com o novo colégio, mais famílias serão contempladas. Sem falar que, com uma estrutura adequada, vamos oferecer mais projetos multidisciplinares para melhorar, ainda mais, o desempenho dos nossos estudantes”, concluiu.

Os estudantes também estão na expectativa para a nova estrutura. É o caso de Ísis Raquel Mercês Souza, 15, estudante do 2º ano do Ensino Médio. "Estamos todos ansiosos para irmos para a nova escola. Foi muito tempo esperando por isso e agora vamos ter mais espaço para aprimorar nossos conhecimentos. Eu, particularmente, estou muito feliz com a biblioteca porque a leitura é muito importante na nossa formação".

