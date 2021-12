Jequié ganha novo Posto SAC e nova sede da Polícia Técnica

A nova sede da Coordenadoria Regional de Polícia Técnica (CRPT) de Jequié foi inaugurada nesta segunda-feira (29). A unidade, entregue pelo governador Rui Costa, vai atender a 24 municípios da região, o que equivale, aproximadamente, a 400 mil habitantes, em um investimento de R$ 1,3 milhão. O governador inaugurou, também, a nova sede do Posto de Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) na cidade, para o qual investiu R$ 4 milhões.

Situado na Avenida Lomanto Júnior, o novo espaço da CRPT - que integra o 24º Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) - faz parte da modernização das estruturas da polícia científica na Bahia. "Um novo equipamento para trazer para Jequié serviços que antes eram realizados em Salvador e Vitória da Conquista", disse Rui.

Já o novo Posto do SAC, localizado na Avenida Otávio Mangabeira, no bairro de Mandacaru, abriga 14 órgãos conveniados, incluindo a Ouvidoria da Polícia Militar, o Balcão de Justiça e a Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM), além de uma unidade da Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ).“Este é um prédio novo para atender com qualidade e dignidade a população de Jequié e dos municípios vizinhos. Lá atrás, nós tínhamos 18 unidades do SAC no interior e agora são 56 em 51 municípios. É a materialização do compromisso que eu assumi em expandir os serviços estaduais por todo o Estado”, disse Rui.

O local onde funcionava o SAC de Jequié, desde 1998, ficava em uma área com 482 m², enquanto que a nova sede dispõe de 1.070 m². Mais adequado para o atendimento ao padrão instituído pelo modelo SAC, o novo espaço dispõe de uma ampla área de espera para o público e disponibiliza aos usuários sanitário infantil, fraldário, autoatendimento (SAC Fácil) e estacionamento. Com a mudança de endereço, o SAC Jequié passa a ter capacidade mensal de 18,5 mil atendimentos. O antigo posto realizava 12.077 atendimentos por mês. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Ainda em Jequié, Rui Costa assinou ordens de serviço para a implantação do sistema de saneamento básico do povoado de Queimadas, no valor de R$ 592 mil, para a construção da nova sede do Colégio da Polícia Militar (CPM). A unidade de ensino será construída em um terreno do Centro Integrado de Policiamento Especial (CIPE). "O CPM terá 15 salas, quadra coberta e laboratórios. Um investimento de R$ 4,6 milhões", enfatizou o governador

