Jequié comemora 120 anos de emancipação política

Jequié, município do Sudoeste baiano, completa 120 anos de emancipação política, nesta quarta-feira (25). A data, que está sendo comemorada durante todo o mês de outubro através de ações sociais e eventos artístico-culturais, tem seu ponto alto no tradicional desfile cívico, que teve início às 8h desta quarta, na Av. Rio Branco. Como parte da celebração de aniversário, que tem como tema Com o tema “Celebre a alegria de viver aqui”, a Secretaria de Cultura e Turismo promove, também, o I Festival Cidade Sol, evento que reúne diversos artistas, bandas e shows musicais, na Praça Rui Barbosa, até domingo (29).

O festival, composto inteiramente por artistas da terra com o objetivo de valorizar a cultura local, movimenta não só o setor cultural, como a economia local, gerando o aumento da renda dos envolvidos na venda de produtos e serviços no entorno da praça, amplificando as vendas de bens de consumo e alimentando a cadeia produtiva do turismo de eventos. “Estamos comemorando em praça pública todo o nosso amor e sentimento de autoestima. Jequié tem caminhado em passos firmes, com todo o esforço da administração municipal. O projeto do Festival conta com uma intensa campanha de divulgação em rádio, internet e outdoor, o que demonstra a valorização dos artistas locais. Eles receberão seus cachês e esses recursos acabam retornando para a cidade, através do investimento no comércio. O jequieense havia se esquecido de comemorar esta data tão importante e que, agora, está sendo resgatada”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Alysson Andrade.

HISTÓRIA - O município se desenvolveu a partir da movimentada feira que atraía comerciantes de todos os cantos da região, no final do século XIX. Pertencente ao município de Maracás de 1860 a 1897, Jequié abastecia as regiões Sudeste e Sudoeste da Bahia, assim como a Bacia do Rio de Contas. Com sua crescente importância como centro de comércio, a cidade cresce linearmente às margens do Rio de Contas que, na época, era mais volumoso e estreito, e cercado por uma extensa mata.

A palavra Jequié deriva do tupi “jequi”, que significa cesto afunilado, usado como armadilha para peixes. A origem do município vem da sesmaria do capitão-mor João Gonçalves da Costa, que sediava a fazenda Borda da Mata. Esta, mais tarde, foi vendida a José de Sá Bittencourt, refugiado na Bahia após o fracasso da Inconfidência Mineira. Em 1789, com sua morte, a fazenda foi dividida entre os herdeiros em vários lotes. Um deles foi chamado Jequié e Barra de Jequié.

Confira a programação do palco da Praça Rui Barbosa:

Dia 27/10 (sexta)

19h: Abertura Oficial com a presença do Prefeito de Jequié, Secretários Municipais, representantes do Poder Legislativo Municipal e outras autoridades.

19h15: Pronunciamento com o Bispo Alex.

19h30: Banda Obreiros de Cristo

20h00: Grupo Teatral Bola de Neve

20h15: Homenagem da Ordem de Pastores e Pastoras de Jequié (OPEJ) Aos 120 anos de emancipação política.

21h: Banda Provérbios XVI

Dia 28/10 (sábado)

17h: Marcos Belchote

18h: Malungos Rocktown

19h: Beto Martins e Banda

20h: Sexta Aumentada

21h: Essencial Hit

22h: Semente Nativa

23h: Bruna Barreto – Show Cássia Por Ela

00h: Samba, Etc e Tal

Dia 29/10 (domingo)

16h: Pedro Neto e Coletivo Batuque do Samba

17h: Nuno Menezes

18h: Rosy e Banda

19h: Diego e Banda Off

20h: Go Jones

21h: Bob Jeff

22h: Os Raulzísticos

23h: Neubera Kundera

00h: Mandacaroots

