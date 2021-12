Jequié chega a quase 190 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia

Jequié registra mais dois óbitos causados pela Covid-19 nos últimos dois dias, sendo uma mulher de 69 anos, residente do Brasil Novo, com histórico de hipertensão arterial, e um homem de 79 anos, residente do São Judas Tadeu, com histórico de insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio. As vítimas estavam internadas no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV).

As informações são do Boletim Epidemiológico do Coronavírus em Jequié, emitido pela Assessoria de Comunicação da nova gestão municipal, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde, na terça-feira (5),

O município do Sudoeste baiano contabiliza um total de 8.174 pessoas confirmadas com a doença, até agora. Destes, 7.274 pacientes se encontram recuperados e não apresentam mais sintomas da doença.

Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto segue em 93%, sendo que 12 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 15, por pessoas de outras cidades.

