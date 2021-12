Jaguaquara ganha Ponto SAC com capacidade de 8,6 mil atendimentos mensais

A partir da próxima segunda-feira (17) começa a funcionar o novo Ponto SAC em Jaguaquara. O equipamento, inaugurado nesta sexta-feira (14), tem com capacidade de 8,6 mil atendimentos mensais e beneficiará 124 mil cidadãos do município e de cidades vizinhas, como Irajuba, Itaquara, Wenceslau Guimarães, Itamari, Apuarema e Itiruçu. O Ponto SAC está localizado no centro da cidade, na Rua Coronel Durval Matos.

Na unidade, os cidadãos poderão emitir carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, CPF e certidão de Antecedentes criminais, além de buscar vagas de emprego no SineBahia e dar entrada no seguro-desemprego. O Ponto SAC Jaguaquara oferece ainda à população serviços do Ceprev, Planserv, Procon, Junta de Serviço Militar e do INSS. Junto ao instituto, o cidadão pode buscar orientações, fazer simulações de tempo de contribuição e valor de benefícios, e até requerimentos.

Segundo a Secretaria de Administração do Estado (SAEB), o Ponto SAC contou um investimento total de R$ 700 mil. A unidade possui uma equipe de 21 colaboradores e vai reduzir o tempo de entrega dos documentos de identidade e carteira de trabalho para 15 dias úteis. Antes da implantação do ponto, as carteiras de trabalho levavam 20 dias para a confecção. Já o prazo de entrega do RG podia chegar a 90 dias.

Para mais informações sobre serviços prestados, horários de atendimento e endereços, SAEB disponibiliza os aplicativos SAC Mobile e SAC Digital, os portais SAC (www.sac.ba.gov.br) e SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br), além da central telefônica de atendimento, por meio do 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

