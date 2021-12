Itororó e Itambé se enfrentam pelo Intermunicipal neste domingo

Os times das cidades de Itororó e Itambé se enfrentam neste domingo (9) na quinta rodada do campeonato intermunicipal. A partida será realizada no Estádio Odilon Pompílio, em Itororó, e terá transmissão ao vivo da TVE (canal 10.1), a partir das 15h.

No último jogo, a seleção de Itororó, dentro de casa, venceu por 5 a 3 o time de Barra do Choça. Com a vitória, o time que ocupa o segundo lugar do seu grupo, segue sem saldo negativo na competição. Já o time de Itambé, após vencer a partida contra a seleção de Vitória da Conquista por 1 a 0, no último domingo (2), permanece na liderança do grupo e chega aos 10 pontos, com um empate e três vitórias.

